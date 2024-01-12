В рф пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке: на борту более 50 человек
Киев • УНН
В россии самолет Як-42 с 58 людьми съехал со взлетно-посадочной полосы. Все были эвакуированы невредимыми. Инцидент привел к задержке рейсов в аэропорту Архангельска.
В рф пассажирский самолет Як-42 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. На борту находилось более 50 человек, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По информации SHOT, сегодня вечером борт выполнял рейс Амдерма 2 - Талаги, в самолете находилось 53 пассажира и 5 членов экипажа. Всех людей успешно эвакуировали, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, происшествие повлияло на расписание архангельского аэропорта: на данный момент там задержано несколько рейсов и на вылет, и на прилет.
Следователи транспортной прокуратуры рф сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента и выясняют причины.
В рф пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке: на борту более 50 человек
В россии самолет Як-42 с 58 людьми съехал со взлетно-посадочной полосы. Все были эвакуированы невредимыми. Инцидент привел к задержке рейсов в аэропорту Архангельска.
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