У рф обірвалася канатна дорога, 10 людей постраждали
Київ • УНН
У російському курортному місті Нальчик обірвалися троси фунікулера, що призвело до падіння крісел канатної дороги. За попередніми даними, постраждали 10 людей; інформації про загиблих немає.
Щонайменше 10 людей впали з канатної дороги у російському курортному місті Нальчик, передає УНН із посиланням на російські Telegram-канали.
Деталі
У курортній зоні міста обірвалися троси фунікулера. Крісла канатки полетіли вниз, разом із людьми.
Точна кількість травмованих уточнюється відомостей про загиблих не надходило.
За даними ТАСС та Baza, постраждали 10 людей.