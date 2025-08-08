В рф оборвалась канатная дорога, 10 человек пострадали

$41.460.15
48.280.01
ukenru
15:03 • 5166 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 21959 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:00 • 36424 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 27158 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49 • 57150 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 53382 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 41753 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 34061 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 68357 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 24976 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
42%
754мм
Популярные новости
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте8 августа, 06:38 • 53317 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины8 августа, 07:29 • 56538 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации8 августа, 08:20 • 76666 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto11:15 • 54717 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto14:30 • 17530 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo14:38 • 21939 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto14:30 • 17709 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
13:00 • 36401 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto11:15 • 54943 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 68345 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Крым
Реклама
УНН Lite
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto11:15 • 54988 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 149305 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 164833 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 171396 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 160784 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Forbes
Ми-8
Хранитель

В рф оборвалась канатная дорога, 10 человек пострадали

Киев • УНН

 • 804 просмотра

В российском курортном городе Нальчик оборвались тросы фуникулера, что привело к падению кресел канатной дороги. По предварительным данным, пострадали 10 человек; информации о погибших нет.

В рф оборвалась канатная дорога, 10 человек пострадали

По меньшей мере 10 человек упали с канатной дороги в российском курортном городе Нальчик, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Детали

В курортной зоне города оборвались тросы фуникулера. Кресла канатки полетели вниз, вместе с людьми.

Точное количество травмированных уточняется, сведений о погибших не поступало.

По данным ТАСС и Baza, пострадали 10 человек.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира