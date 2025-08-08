В рф оборвалась канатная дорога, 10 человек пострадали
Киев • УНН
В российском курортном городе Нальчик оборвались тросы фуникулера, что привело к падению кресел канатной дороги. По предварительным данным, пострадали 10 человек; информации о погибших нет.
По меньшей мере 10 человек упали с канатной дороги в российском курортном городе Нальчик, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Детали
В курортной зоне города оборвались тросы фуникулера. Кресла канатки полетели вниз, вместе с людьми.
Точное количество травмированных уточняется, сведений о погибших не поступало.
По данным ТАСС и Baza, пострадали 10 человек.