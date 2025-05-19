У рф не змогли запустити міжконтинентальний "ярс", усе вказує на те, що пуску не було - Defense Express

росія планувала в ніч на 19 травня здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "ярс". Утім, все вказує на те, що пуску, яким росіяни намагалися залякати весь цивілізований світ, просто не відбулося повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

За даними ГУР МОУ, район, з якого планувалося здійснити пуск ракети, був надто нетиповим - у свердловській області рф, поряд з населеним пунктом свободний. Саме там дислокується 433-й полку 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення росії. Від нього до нижнього тагілу лише 25 км.

У зв’язку з цим, будь-який пуск скоріше за все був би зафільмований місцевими, пише видання. Також громадяни держави-агресора, як вказано, мали б можливість дивитися на ракету під час її польоту. Враховуючи те, що основним російським полігоном, куди цілять міжконтинентальними ракетами, є кура на камчатці, то політ цієї ракети мали спостерігати на значній території Сибіру та Далекого Сходу від Ханти-Мансійьска до Магадану. Але жодного відео з її польотом опубліковано не було, зазначає видання.

Що завадило росіянам здійснити запуск, як повідомляється, - наразі не відомо. У 2023 році рф вдвічі поспіль не змогла штатно здійснити запуски РС-24 "Ярс", оскільки вони збивалися з курсу. Зрештою, будь-яка ракета проходить передпольотну перевірку і навряд кремль зацікавлений у тому, щоб перед перемовинами путіна та Трампа показати неспроможність своїх сил ядерного стримування.

Також, як зауважується, не виключена нештатна ситуація на першому етапі польоту одразу після старту. Попри те, що "ярс" є глибокою модернізацією "тополя", завжди існує ризик провалу. Окрім того, варто пам’ятати, що наприкінці вересня 2024 року у росії на космодромі "плесецк" у пусковій шахті вибухнув РС-28 "сармат", пише видання.

Доповнення

держава-агресор росія в ніч на 19 травня 2025 року мала намір здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "ярс", повідомляли у ГУР.