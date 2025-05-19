В рф не смогли запустить межконтинентальный "ярс", все указывает на то, что пуска не было - Defense Express

россия планировала в ночь на 19 мая осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Впрочем, все указывает на то, что пуска, которым россияне пытались запугать весь цивилизованный мир, просто не произошло, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По данным ГУР МОУ, район, из которого планировалось осуществить пуск ракеты, был слишком нетипичным - в свердловской области рф, рядом с населенным пунктом свободный. Именно там дислоцируется 433-й полк 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения россии. От него до нижнего тагила всего 25 км.

В связи с этим, любой пуск скорее всего был бы заснят местными, пишет издание. Также граждане государства-агрессора, как указано, имели бы возможность смотреть на ракету во время ее полета. Учитывая то, что основным российским полигоном, куда целят межконтинентальными ракетами, является кура на камчатке, то полет этой ракеты должны были наблюдать на значительной территории Сибири и Дальнего Востока от Ханты-Мансийска до Магадана. Но ни одного видео с ее полетом опубликовано не было, отмечает издание.

Что помешало россиянам осуществить запуск, как сообщается, - пока не известно. В 2023 году рф дважды подряд не смогла штатно осуществить запуски РС-24 "Ярс", поскольку они сбивались с курса. В конце концов, любая ракета проходит предполётную проверку и вряд ли кремль заинтересован в том, чтобы перед переговорами путина и Трампа показать несостоятельность своих сил ядерного сдерживания.

Также, как отмечается, не исключена нештатная ситуация на первом этапе полета сразу после старта. Несмотря на то, что "Ярс" является глубокой модернизацией "Тополя", всегда существует риск провала. Кроме того, стоит помнить, что в конце сентября 2024 года в россии на космодроме "Плесецк" в пусковой шахте взорвался РС-28 "Сармат", пишет издание.

Дополнение

государство-агрессор россия в ночь на 19 мая 2025 года намеревалось осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс", сообщали в ГУР.