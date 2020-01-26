У РФ хочуть субсидувати туристичні круїзи до окупованого Криму

"Міністерство транспорту Росії розробило проект постанови уряду, виконання якої передбачає виділення з бюджету в найближчі три роки більш 1,38 мільярда рублів на субсидії круїзів до (окупованого - ред.) Криму. Відповідний документ розміщений на порталі проектів нормативно-правових актів Росії і в даний час проходить антикорупційну експертизу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відомство розробило правила надання субсидії з бюджету "російським організаціям на відшкодування частини витрат, пов'язаних з наданням послуг з перевезення і розміщення туристів, що надаються на судах, які використовуються на морський лінії, за умови, що один з морпортів для їхнього обов'язкового заходу розташований на території Криму або міста Севастополя".

"Росморпорт" в січні 2017 року заснувало ТОВ "Чорноморські круїзи". Компанія є оператором морських круїзів на теплоході "Князь Володимир". Це єдиний російський круїзний лайнер, який курсує в сезон навігації з Сочі по Чорному морю з заходами в Новоросійськ, Ялту і Севастополь", - пише видання.

Як повідомлялося раніше в УНН, Євросоюз засудив відкриття Росією залізничної ділянки "Кримського мосту".