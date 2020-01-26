В РФ хотят субсидировать туристические круизы в оккупированный Крым

"Министерство транспорта России разработало проект постановления правительства, выполнение которого предполагает выделение из бюджета в ближайшие три года более 1,38 миллиарда рублей на субсидии круизов в (оккупированный - ред.) Крым. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов России и в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство разработало правила предоставления субсидии из бюджета "российским организациям на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке и размещению туристов, предоставляемые на судах, используемых на морской линии, при условии, что один из морпортов для их обязательного мероприятия расположен на территории Крыма или города Севастополя".

"Росморпорт" в январе 2017 года учредил ООО "Черноморские круизы". Компания является оператором морских круизов на теплоходе "Князь Владимир". Это единственный российский круизный лайнер, курсирующий в сезон навигации из Сочи по Черному морю с заходами в Новороссийск, Ялту и Севастополь", - пишет издание.

Как сообщалось ранее в УНН, Евросоюз осудил открытие Россией железнодорожного участка "Крымского моста".