У рф аеропорт шереметьєво несподівано припинив роботу вночі
Київ • УНН
Міжнародний аеропорт шереметьєво призупинив прийом і відправлення рейсів о 2:41 ночі з міркувань безпеки. Причини обмеження польотів не розголошуються, термін відновлення роботи невідомий.
У п'ятницю вранці міжнародний аеропорт шереметьєво, що знаходиться неподалік москви, призупинив прийом і відправлення рейсів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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За даними авіаційної влади, рух повітряних суден тимчасово обмежено.
За офіційною інформацією, зупинка польотів почалася о 2:41 ночі. Причини введення обмежень не уточнюються, однак наголошується, що це рішення ухвалене з міркувань безпеки.
Аеропорт шереметьєво є одним із найбільших авіавузлів рф та ключовим транспортним хабом для міжнародних рейсів. На цей момент невідомо, коли буде відновлено нормальну роботу летовища.
Повідомлення про бомбу на борту літака в "шереметьєво" виявилося жартом з боку пасажирки - росЗМІ24.03.24, 15:07 • 52095 переглядiв