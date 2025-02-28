У рф аеропорт шереметьєво несподівано припинив роботу вночі

У п'ятницю вранці міжнародний аеропорт шереметьєво, що знаходиться неподалік москви, призупинив прийом і відправлення рейсів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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За даними авіаційної влади, рух повітряних суден тимчасово обмежено.

За офіційною інформацією, зупинка польотів почалася о 2:41 ночі. Причини введення обмежень не уточнюються, однак наголошується, що це рішення ухвалене з міркувань безпеки.

Аеропорт шереметьєво є одним із найбільших авіавузлів рф та ключовим транспортним хабом для міжнародних рейсів. На цей момент невідомо, коли буде відновлено нормальну роботу летовища.

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