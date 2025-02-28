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15 березня, 19:03 • 126432 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140271 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118111 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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У рф аеропорт шереметьєво несподівано припинив роботу вночі

У рф аеропорт шереметьєво несподівано припинив роботу вночі

Київ • УНН

 • 111416 перегляди

Міжнародний аеропорт шереметьєво призупинив прийом і відправлення рейсів о 2:41 ночі з міркувань безпеки. Причини обмеження польотів не розголошуються, термін відновлення роботи невідомий.

У п'ятницю вранці міжнародний аеропорт шереметьєво, що знаходиться неподалік москви, призупинив прийом і відправлення рейсів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

За даними авіаційної влади, рух повітряних суден тимчасово обмежено. 

За офіційною інформацією, зупинка польотів почалася о 2:41 ночі. Причини введення обмежень не уточнюються, однак наголошується, що це рішення ухвалене з міркувань безпеки. 

Аеропорт шереметьєво є одним із найбільших авіавузлів рф та ключовим транспортним хабом для міжнародних рейсів. На цей момент невідомо, коли буде відновлено нормальну роботу летовища.

Повідомлення про бомбу на борту літака в "шереметьєво" виявилося жартом з боку пасажирки - росЗМІ24.03.24, 15:07 • 52095 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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