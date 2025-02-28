В рф аэропорт шереметьево неожиданно прекратил работу ночью

В пятницу утром международный аэропорт шереметьево, находящийся неподалеку москвы, приостановил прием и отправку рейсов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По данным авиационных властей, движение воздушных судов временно ограничено.

По официальной информации, остановка полетов началась в 2:41 ночи. Причины введения ограничений не уточняются, однако отмечается, что это решение принято из соображений безопасности.

Аэропорт шереметьево является одним из крупнейших авиаузлов рф и ключевым транспортным хабом для международных рейсов. На данный момент неизвестно, когда будет восстановлена нормальная работа аэропорта.

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