В рф аэропорт шереметьево неожиданно прекратил работу ночью
Киев • УНН
Международный аэропорт шереметьево приостановил прием и отправление рейсов в 2:41 ночи по соображениям безопасности. Причины ограничения полетов не разглашаются, срок возобновления работы неизвестен.
В пятницу утром международный аэропорт шереметьево, находящийся неподалеку москвы, приостановил прием и отправку рейсов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По данным авиационных властей, движение воздушных судов временно ограничено.
По официальной информации, остановка полетов началась в 2:41 ночи. Причины введения ограничений не уточняются, однако отмечается, что это решение принято из соображений безопасности.
Аэропорт шереметьево является одним из крупнейших авиаузлов рф и ключевым транспортным хабом для международных рейсов. На данный момент неизвестно, когда будет восстановлена нормальная работа аэропорта.
Сообщение о бомбе на борту самолета в "шереметьево" оказалось шуткой со стороны пассажирки - росСМИ24.03.24, 15:07 • 52007 просмотров