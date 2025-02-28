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В рф аэропорт шереметьево неожиданно прекратил работу ночью

В рф аэропорт шереметьево неожиданно прекратил работу ночью

Киев  •  УНН

 • 3759 просмотра

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Международный аэропорт шереметьево приостановил прием и отправление рейсов в 2:41 ночи по соображениям безопасности. Причины ограничения полетов не разглашаются, срок возобновления работы неизвестен.

В пятницу утром международный аэропорт шереметьево, находящийся неподалеку москвы, приостановил прием и отправку рейсов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По данным авиационных властей, движение воздушных судов временно ограничено. 

По официальной информации, остановка полетов началась в 2:41 ночи. Причины введения ограничений не уточняются, однако отмечается, что это решение принято из соображений безопасности. 

Аэропорт шереметьево является одним из крупнейших авиаузлов рф и ключевым транспортным хабом для международных рейсов. На данный момент неизвестно, когда будет восстановлена нормальная работа аэропорта.

Сообщение о бомбе на борту самолета в "шереметьево" оказалось шуткой со стороны пассажирки - росСМИ24.03.24, 15:07 • 52007 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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