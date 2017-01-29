У результаті обстрілу Авдіївки частину міста знеструмлено

"У деяких частинах міста зараз дійсно немає світла. Зараз працюють, щоб її відновити. Можливо, є проблеми з електропостачанням і відділу поліції Авдіївки. Зв'язок з різними операторами зв'язку може не працювати. Ми перевіряємо зараз це", - повідомив В. Аброськін.

З міських телефонів комунальних підприємств, що забезпечують електроенергією місто, трубку телефону ніхто не бере, передає кореспондент УНН.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Авдіївці під час обстрілу бойовиків поранено двох мирних жителів.