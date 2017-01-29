В результате обстрела Авдеевки часть города обесточена
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня боевики обстреляли из запрещенного минскими соглашениями вооружения мирные дома в Авдеевке. В результате обстрела повреждены линии электропередач. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник ГУНП Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"В некоторых частях города сейчас действительно нет света. Сейчас работают, чтобы его восстановить. Возможно, есть проблемы с электроснабжением и отдела полиции Авдеевки. Связь с различными операторами связи может не работать. Мы проверяем сейчас это", - сообщил В . Аброськин.
На городских телефонах коммунальных предприятий, обеспечивающих электроэнергией город, трубку телефона никто не берет, передает корреспондент УНН.
Напомним, как сообщал УНН, в Авдеевке во время обстрела боевиков ранены двое мирных жителей .