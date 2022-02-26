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У районі Бродів на Львівщині висадився російський десант, українські війська дали відсіч - Садовий

У районі Бродів на Львівщині висадився російський десант, українські війська дали відсіч - Садовий

Київ • УНН

 • 236448 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У районі Бродів на трьох вертольотах висадився російський десант - близько 60 людей. Українські війська дали відсіч. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у суботу, 26 лютого, пише УНН.

Цитата:

“У районі Бродів о 9 ранку на 3 вертольотах висадився російський десант. Близько 60 людей. Наші війська дали відсіч. Зараз вони відступають в сторону лісу в район Лев’ятина”, — написав Садовий у Facebook.

Деталі

Він наголосив, що Збройні сили дають гідну відсіч окупанту.

“Тримаємо ситуацію на контролі”, — додав мер.

Доповнення

У Львові вранці лунала сирена повітряної тривоги.

24 лютого у Львівській області було обстріляно військову частину у с. Кам'янка Бузька.

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