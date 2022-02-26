В районе Бродов Львовской области высадился российский десант, украинские войска дали отпор - Садовый
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В районе Бродов на трех вертолетах высадился российских десант - около 60 человек. Украинские войска дали отпор. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в субботу, 26 февраля, пишет УНН.
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“В районе Бродов в 9 утра на 3 вертолетах высадился российский десант. Около 60 людей. Наши войска дали отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в район Левятина”, — написал Садовый в Facebook.
Детали
Он подчеркнул, что Вооруженные силы дают достойный отпор окупанту.
“Держим ситуацию на контроле”, — добавил мэр.
Дополнение
Во Львове утром звучала сирена воздушной тревоги.
24 февраля во Львовской области была обстреляна воинская часть в с. Каменка Бугская.