В районе Бродов Львовской области высадился российский десант, украинские войска дали отпор - Садовый

Цитата:

“В районе Бродов в 9 утра на 3 вертолетах высадился российский десант. Около 60 людей. Наши войска дали отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в район Левятина”, — написал Садовый в Facebook.

Детали

Он подчеркнул, что Вооруженные силы дают достойный отпор окупанту.

“Держим ситуацию на контроле”, — добавил мэр.

Дополнение

Во Львове утром звучала сирена воздушной тревоги.



24 февраля во Львовской области была обстреляна воинская часть в с. Каменка Бугская.