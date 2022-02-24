На Львівщині обстріляли військову частину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Львівській області обстріляно військову частину у с. Кам'янка Бузька. У місті лунають сирену, повідомили УНН очевидці.
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Зазначається, що у місті Львів пролунала сирена громадянської оборони. Також обстріляно військову частину у с. Кам'янка Бузька Львівської області.
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“Жителі Львівщини, зберігайте спокій. Прошу всіх максимально обмежити переміщення. Школи, садочки і університети переходять на дистанційний режим роботи. Не біжіть у магазини, не їдьте на заправки, залишайтеся вдома, вмкайте UA: Львів або Перший Західний і слідкуйте за вказівками”, - написав у своєму Facebook голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.
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У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про інтенсивні обстріли на сході країни та ракетно-бомбові удари по низці аеропортів.
На всій території України вводиться воєнний стан.