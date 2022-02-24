Во Львовской области обстреляли воинскую часть
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Во Львовской области обстреляна военная часть в с. Каменка Бугская. В городе раздаются сирены, сообщили УНН очевидцы.
Детали
Отмечается, что во Львов прозвучала сирена гражданской обороны. Также обстреляна военная часть в с. Каменка Бугская Львовской области.
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“Жители Львовской области, сохраняйте спокойствие. Прошу всех максимально ограничить перемещение. Школы, садики и университеты переходят на дистанционный режим работы. Не бегите в магазины, не ездить на заправки, оставайтесь дома, вмкайте UA:Львов или Первый Западный и следите за указаниями”, - написал в своем Facebook глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.
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В Генеральном штабе ВСУ сообщили об интенсивных обстрелах на востоке страны и ракетно-бомбовых ударах по ряду аэропортов.
На всей территории Украины вводится военное положение.