У Раду пройшли б шість партій та зміни президентського рейтингу: нове опитування

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КИЇВ. 26 березня. УНН. До Верховної Ради зараз могли б пройти шість партій, проти семи за результатами попереднього опитування. На президентських виборах Володимира Зеленського готові підтримати 24,7% українців, на початку березня ця цифра становила 22,5%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня, передає УНН.

Деталі

У парламентському рейтингу лідирує партія “Слуга народу” (20,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію “Європейська солідарність” — 15,0%, партію “Опозиційна платформа — За життя” — 14,8%, партію “Батьківщина” — 12,4%, партію “Сила і честь” — 5,0%, партію “Українська стратегія Гройсмана” — 5,0%, Радикальну партію — 4,6%, партію “Голос” — 3,5%, партію “УДАР” — 3,2%, Є.Мураєва “Наші” — 3,1%, партію Шарія — 2,9%, партію “Свобода” — 2,9%, “За майбутнє” — 2,4%, “Народний фронт” — 2,0%.

Президентський рейтинг очолює Володимир Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 24,7% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За Петра Порошенка проголосували б 13,9%, Юрія Бойка — 12,6%, Юлію Тимошенко — 11,8%. Ігоря Смешка підтримують 7,7%, Володимира Гройсмана — 5,2%, Дмитра Разумкова — 3,8%, Олега Ляшка — 3,7%, Євгенія Мураєва — 3,7%, Анатолія Гриценка — 3,3%, Арсена Яценюка — 2,8%, Олега Тягнибока — 1,6%, Кіру Рудик — 0,5%.

Довідково

Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0% Терміни проведення: 23-24 березня 2021 року.

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