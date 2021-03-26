В Раду прошли бы шесть партий и изменения президентского рейтинга: новый опрос

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47216 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65637 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108460 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144127 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195287 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193274 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279394 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327269 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157860 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143153 просмотра

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В Раду прошли бы шесть партий и изменения президентского рейтинга: новый опрос

В Раду прошли бы шесть партий и изменения президентского рейтинга: новый опрос

Киев  •  УНН

 • 26555 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Верховную Раду сейчас могли бы пройти шесть партий, против семи по результатам предыдущего опросв. На президентских выборах Владимира Зеленского готовы поддержать 24,7% украинцев, в начале марта эта цифра составляла 22,5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-24 марта, передает УНН.

Детали

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (20,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская солидарность" - 15,0%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,8%, партию "Батькивщина" - 12,4%, партию "Сила и честь" - 5,0%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,0%, Радикальную партию - 4,6%, партию "Голос" - 3,5%, партию "УДАР" - 3,2%, Е. Мураева "Наши" - 3,1%, партию Шария - 2,9%, партию "Свобода" - 2,9%, "За будущее" - 2,4%, "Народный фронт" - 2,0%.

Президентский рейтинг возглавляет Владимир Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 24,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Петра Порошенко проголосовали бы 13,9%, Юрия Бойко - 12,6%, Юлию Тимошенко - 11,8%. Игоря Смешко поддерживают 7,7%, Владимира Гройсмана - 5,2%, Дмитрия Разумкова - 3,8%, Олега Ляшко - 3,7%, Евгения Мураева - 3,7%, Анатолия Гриценко - 3,3%, Арсения Яценюка - 2,8%, Олега Тягнибока - 1,6%, Киру Рудык - 0,5%.

Справка

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-24 марта 2021 года.

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