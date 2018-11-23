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У Раді зареєстрували ще один законопроект про перейменування Дніпропетровщини

У Раді зареєстрували ще один законопроект про перейменування Дніпропетровщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Понад сто народних депутатів сьогодні зареєстрували законопроект, яким пропонують власну нову назву Дніпропетровської області, передає УНН.

Проект закону про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) зареєстровано сьогодні під №9310-1.

Варто зазначити, що на сайті ВР наразі немає тексту законопроекту, тому запропонований нардепами варіант назви області невідомий.

Ініціаторами документу стали депутати з фракції БПП, “Народного фронту”, “Самопомочі”, “Батьківщини”, “Волі народу”, “Радикальної партії”.

Як повідомляв УНН, у Верховній Раді зареєстрований президентський законопроект “Про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області). Ним пропонується назва "Дніпровська область".

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада провалила голосування за перейменування Дніпропетровської області на “Січеславську”.

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