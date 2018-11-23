В Раде появился еще один законопроект о переименовании Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Более ста народных депутатов сегодня зарегистрировали законопроект, которым предлагают свое новое название Днепропетровской области, передает УНН.
Проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) зарегистрировано сегодня под номером 9310-1.
Стоит отметить, что на сайте ВР пока нет текста законопроекта, поэтому предложенный нардепами вариант названия области неизвестный.
Инициаторами документа стали депутаты из фракции БПП, "Народного фронта", "Самопомочи", "Батькивщины", "Воля народа", "Радикальной партии".
Как сообщал УНН, в Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект "О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области). Им предлагается название "Днепровская область".
Напомним, 20 ноября Верховная Рада провалила голосование за переименование Днепропетровской области на "Сичеславскую".