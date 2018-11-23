В Раде появился еще один законопроект о переименовании Днепропетровской области

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103283 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108812 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145166 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141084 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134724 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127483 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168452 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118026 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141604 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145394 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Раде появился еще один законопроект о переименовании Днепропетровской области

В Раде появился еще один законопроект о переименовании Днепропетровской области

Киев  •  УНН

 • 12452 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Более ста народных депутатов сегодня зарегистрировали законопроект, которым предлагают свое новое название Днепропетровской области, передает УНН.

Проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) зарегистрировано сегодня под номером 9310-1.

Стоит отметить, что на сайте ВР пока нет текста законопроекта, поэтому предложенный нардепами вариант названия области неизвестный.

Инициаторами документа стали депутаты из фракции БПП, "Народного фронта", "Самопомочи", "Батькивщины", "Воля народа", "Радикальной партии".

Как сообщал УНН, в Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект "О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области). Им предлагается название "Днепровская область".

Напомним, 20 ноября Верховная Рада провалила голосование за переименование Днепропетровской области на "Сичеславскую".

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