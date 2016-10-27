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У Раді запропонували позбавити Н.Савченко допуску до держтаємниці

У Раді запропонували позбавити Н.Савченко допуску до держтаємниці

Київ • УНН

 • 9265 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Народний депутат Юрій Береза запропонував позбавити Надію Савченко допуску до державної таємниці та членства у національному комітеті нацбезпеки й оборони. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Новина про те, що Савченко з’явилася у Москві не те що шокувала мене, вона мене вбила. Уявити собі, що у воюючої країни член національної безпеки й оборони поїхала до столиці країни-агресора — це не піддається жодному логічному та й алогічному поясненню. Людина, яка допущена до секретної інформації, до справ, які вирішуються на комітеті нацбезпеки й оборони, їде до держави-агресора — це шок. Для мене надважливо поставити питання про позбавлення Савченко допуску до державної таємниці (та — ред.) питання перед регламентним комітетом та фракцією „Батьківщини“ про позбавлення її членства у національному комітеті нацбезпеки й оброни”, — написав він.

Нагадаємо, 26 жовтня народний депутат Надія Савченко приїхала в Москву на суд над українцями С.Клихом та М.Карпюком.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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