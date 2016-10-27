В Раде предложили лишить Н.Савченко допуска к гостайне

"Новость о том, что Савченко появилась в Москве не только шокировала меня, она меня убила. Представить себе, что у воюющей страны член национальной безопасности и обороны поехала в столицу страны-агрессора - это не поддается никакому логическому и алогическому объяснению. Человек, который допущен к секретной информации, к делам, которые решаются на комитете нацбезопасности и обороны, едет в государство-агрессор - это шок. Для меня сверхважно поставить вопрос о лишении Савченко допуска к государственной тайне (и - ред.) вопрос перед регламентным комитетом и фракцией "Батькивщины" о лишении ее членства в национальном комитете нацбезопасности и обороны", - написал он.

Напомним, 26 октября народный депутат Надежда Савченко приехала в Москву на суд над украинцами С.Клихом и Н.Карпюком.