У Раді сьогодні продовжиться розгляд Виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Верховній Раді України пройде година запитань до уряду, також депутати продовжать розгляд Виборчого кодексу. Про це повідомляє УНН з посиланням на порядок денний ВР на сьогодні, 7 червня.
Так, година запитань до уряду має відбутися з 10:00 до 11:00.
Після цього, з 11:00 до 11:30 заплановане оголошення депутатських запитів.
Також у порядку денному заплановане продовження розгляду проекту Виборчого кодексу України у другому читанні.
Нагадаємо, у Раді пояснили велику кількість поправок до проекту Виборчого кодексу.
Як повідомляв УНН, законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та цивільну конфіскацію буде знову внесений на розгляд до Верховної Ради.