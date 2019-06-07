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У Раді сьогодні продовжиться розгляд Виборчого кодексу

У Раді сьогодні продовжиться розгляд Виборчого кодексу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. У Верховній Раді України пройде година запитань до уряду, також депутати продовжать розгляд Виборчого кодексу. Про це повідомляє УНН з посиланням на порядок денний ВР на сьогодні, 7 червня.

Так, година запитань до уряду має відбутися з 10:00 до 11:00.

Після цього, з 11:00 до 11:30 заплановане оголошення депутатських запитів.

Також у порядку денному заплановане продовження розгляду проекту Виборчого кодексу України у другому читанні.

Нагадаємо, у Раді пояснили велику кількість поправок до проекту Виборчого кодексу.

Як повідомляв УНН, законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та цивільну конфіскацію буде знову внесений на розгляд до Верховної Ради.

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