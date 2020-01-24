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У Раді розробили законопроект про всеукраїнський референдум - Стефанчук

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. У Верховній Раді України підготували законопроект про всеукраїнський референдум, але він ще потребує доопрацювання. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука.

У Раді розробили законопроект про всеукраїнський референдум - Стефанчук

“Сьогодні під головуванням першого заступника голови Верховної Ради України відбулося чергове засідання робочої групи із розробки законопроектів з питань народовладдя та прямої демократії, на якому обговорювався підготовлений проект Закону України “Про всеукраїнський референдум”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Стефанчук зазначив, що підготовлений учасниками робочої групи законопроект “Про всеукраїнський референдум” не є остаточною редакцією, він ще потребує суттєвого доопрацювання.

“Однак під час його розробки вже було досягнуто згоди між учасниками групи стосовно таких істотних і дискусійних питань, як предмет референдуму та участь всеукраїнських громадських організацій у проведенні референдуму, а також термінологічно приведено норми законопроекту у відповідність до Виборчого кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомила у коментарі УНН експерт з питань конституційної реформи Юлія Кириченко, якщо Президент України Володимир Зеленський ініціює проведення всеукраїнського референдуму з будь-якого питання, це питання все одно потребує ухвалення рішення парламенту, адже на сьогодні до парламенту не внесений законопроект про всеукраїнський референдум.

Але навіть за умови внесення законопроекту і його ухвалення, рішення референдуму не вирішить нічого остаточно.

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