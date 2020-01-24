У Раді розробили законопроект про всеукраїнський референдум - Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Верховній Раді України підготували законопроект про всеукраїнський референдум, але він ще потребує доопрацювання. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука.
“Сьогодні під головуванням першого заступника голови Верховної Ради України відбулося чергове засідання робочої групи із розробки законопроектів з питань народовладдя та прямої демократії, на якому обговорювався підготовлений проект Закону України “Про всеукраїнський референдум”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того, Стефанчук зазначив, що підготовлений учасниками робочої групи законопроект “Про всеукраїнський референдум” не є остаточною редакцією, він ще потребує суттєвого доопрацювання.
“Однак під час його розробки вже було досягнуто згоди між учасниками групи стосовно таких істотних і дискусійних питань, як предмет референдуму та участь всеукраїнських громадських організацій у проведенні референдуму, а також термінологічно приведено норми законопроекту у відповідність до Виборчого кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомила у коментарі УНН експерт з питань конституційної реформи Юлія Кириченко, якщо Президент України Володимир Зеленський ініціює проведення всеукраїнського референдуму з будь-якого питання, це питання все одно потребує ухвалення рішення парламенту, адже на сьогодні до парламенту не внесений законопроект про всеукраїнський референдум.
Але навіть за умови внесення законопроекту і його ухвалення, рішення референдуму не вирішить нічого остаточно.