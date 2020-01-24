В Раде разработали законопроект о всеукраинском референдуме - Стефанчук

"Сегодня под председательством первого заместителя председателя Верховной Рады Украины состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия и прямой демократии, на котором обсуждался подготовленный проект Закона Украины "О всеукраинском референдуме", - говорится в сообщении.

Кроме того, Стефанчук отметил, что подготовленный участниками рабочей группы законопроект "О всеукраинском референдуме" не является окончательной редакцией, он еще требует существенной доработки.

"Однако во время его разработки уже было достигнуто соглашение между участниками группы по таким существенным и дискуссионным вопросам, как предмет референдума и участие всеукраинских общественных организаций в проведении референдума, а также терминологически приведены нормы законопроекта в соответствие с Избирательным кодексом Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщила в комментарии УНН эксперт по вопросам конституционной реформы Юлия Кириченко, если Президент Украины Владимир Зеленский инициирует проведение всеукраинского референдума по любому вопросу, этот вопрос все равно требует принятия решения парламента, ведь на сегодня в парламент не внесен законопроект о всеукраинском референдуме.

Но даже при условии внесения законопроекта и его принятия решения референдума не решит ничего окончательно.