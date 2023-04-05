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У Раді ООН з прав людини призначили доповідачку з внутрішніх репресій у рф

У Раді ООН з прав людини призначили доповідачку з внутрішніх репресій у рф

Київ • УНН

 • 1069289 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Рада ООН з прав людини призначила болгарську правозахисницю Мар'яну Катцарову доповідачкою з порушень прав людини в росії, раніше вона документувала порушення прав людини у Чечні, передає УНН з посиланням на BBC.

Деталі

В Раді ООН з прав людини призначили болгарську правозахисницю Мар'яну Катцарову доповідачкою з порушень прав людини в росії.Зазначається, що раніше вона фіксувала порушення прав людини у Чечні.

Доповнення

У жовтні минулого року Рада ООН ухвалила резолюцію, в якій визнала необхідність моніторингу дотримання прав людини в Росії. Тоді в ООН посилались на "явний зв'язок між внутрішніми репресіями та війною за кордоном".
Згодом, постійний представник рф при ООН у Женеві Геннадій Гатилов засудив цю резолюцію. При цьому він заявив, що "організація перетворює себе на інструмент Заходу".

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