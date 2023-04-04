В ООН продовжили мандат комісії, що документує воєнні злочини рф в Україні

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У МЗС України привітали схвалення Радою ООН з прав людини резолюції «Ситуація з правами людини в Україні внаслідок російської агресії», відповідно до якої на один рік подовжено мандат Незалежної міжнародної комісії ООН з метою продовження розслідування нею всіх порушень міжнародного права у сфері прав людини, міжнародного гуманітарного права та пов’язаних з ними злочинів у контексті російської збройної агресії проти України.

Як відзначили у відомстві, важливим елементом резолюції є підтвердження необхідності забезпечення відповідальності за порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права та найбільш серйозні міжнародні злочини, відтак, Україна разом з партнерами продовжить роботу із створення спеціального трибуналу для притягнення російського керівництва за злочин агресії.

"У зв’язку з вивченням Комісією фактів незаконного насильницького переміщення та депортації цивільних осіб, зокрема, дітей, з окупованих територій України на територію рф, у резолюції міститься заклик до росії припинити такі дії та допустити відповідні міжнародні правозахисні та гуманітарні механізми до цих осіб", - зазначили у МЗС.

Рада ООН з прав людини також звертається до рф з вимогою надати представникам міжнародних механізмів негайний доступ до всіх військовополонених, насильно утримуваних та депортованих осіб.

"Україна висловлює вдячність державам-членам Ради ООН з прав людини, які підтримали цей документ, адже продовження Комісією незалежного розслідування і документування фактів кричущих порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права та міжнародних злочинів сприятиме притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців і забезпеченню справедливості для жертв російської агресії", - резюмували у відомстві.

Довідково

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні створена відповідно до резолюції Ради ООН з прав людини 49/1 «Ситуація з правами людини в Україні внаслідок російської».

Упродовж року своєї роботи Комісія встановлювала жахливі і беззаперечні факти вчинення російською армією на території України воєнних злочинів і злочинів проти людяності та підготувала дві доповіді.

За результатами роботи Комісія дійшла висновку, що зібрані її слідчими докази свідчать про те, що окупаційною російською владою було скоєно численну кількість порушень міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права у всіх регіонах України, що перебували або перебувають під тимчасовою окупацією Російської Федерації.

Багато з цих порушень, зокрема навмисні вбивства, напади на цивільних осіб, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування, насильницьке переміщення та депортація дітей, прирівнюються до воєнних злочинів.