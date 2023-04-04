В ООН продлили мандат комиссии, документирующей военные преступления рф в Украине

Детали

В МИД Украины приветствовали одобрение Советом ООН по правам человека резолюции «Ситуация с правами человека в Украине в результате российской агрессии», согласно которой на один год продлен мандат Независимой международной комиссии ООН с целью продолжения расследования ею всех нарушений международного права в области прав человека, международного гуманитарного права и связанных с ними преступлений в контексте российской вооруженной агрессии против Украины.

Как отметили в ведомстве, важным элементом резолюции является подтверждение необходимости обеспечения ответственности за нарушение прав человека, международного гуманитарного права и наиболее серьезные международные преступления, поэтому, Украина вместе с партнерами продолжит работу по созданию специального трибунала для привлечения российского руководства за преступление агрессии.

"В связи с изучением Комиссией фактов незаконного насильственного перемещения и депортации гражданских лиц, в частности, детей, с оккупированных территорий Украины на территорию рф, в резолюции содержится призыв к россии прекратить такие действия и допустить соответствующие международные правозащитные и гуманитарные механизмы к этим лицам", - отметили в МИД.

Совет ООН по правам человека также обращается к рф с требованием предоставить представителям международных механизмов немедленный доступ ко всем военнопленным, насильно удерживаемым и депортированным лицам.

"Украина выражает благодарность государствам-членам Совета ООН по правам человека, которые поддержали этот документ, ведь продолжение Комиссией независимого расследования и документирования фактов вопиющих нарушений прав человека и международного гуманитарного права и международных преступлений будет способствовать привлечению к ответственности российских военных преступников и обеспечению справедливости для жертв российской агрессии", - резюмировали в ведомстве.

Справочно

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине создана в соответствии с резолюцией Совета ООН по правам человека 49/1 «Ситуация с правами человека в Украине вследствие российской».

В течение года своей работы Комиссия устанавливала ужасные и неоспоримые факты совершения российской армией на территории Украины военных преступлений и преступлений против человечности и подготовила два доклада.

По результатам работы Комиссия пришла к выводу, что собранные ее следователями доказательства свидетельствуют о том, что оккупационными российскими властями было совершено многочисленное количество нарушений международного права в области прав человека и международного гуманитарного права во всех регионах Украины, находившихся или находящихся под временной оккупацией российской федерации.

Многие из этих нарушений, в том числе умышленные убийства, нападения на гражданских лиц, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилования, насильственное перемещение и депортация детей, приравниваются к военным преступлениям.