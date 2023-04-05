В Совете ООН по правам человека назначили докладчицу по внутренним репрессиям в рф

Детали

В Совете ООН по правам человека назначили болгарскую правозащитницу Марианну Катцарову докладчицей по нарушениям прав человека в России. Отмечается, что ранее она фиксировала нарушения прав человека в Чечне.

Дополнение

В октябре прошлого года Совет ООН принял резолюцию, в которой признал необходимость мониторинга соблюдения прав человека в россии. Тогда в ООН ссылались на "явную связь между внутренними репрессиями и войной за рубежом".

Впоследствии, постоянный представитель рф при ООН в Женеве Геннадий Гатилов осудил эту резолюцию. При этом он заявил, что "организация превращает себя в инструмент Запада".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН продлили мандат комиссии, документирующей военные преступления рф в Украине