У Раді почали прийом пропозицій нардепів щодо кандидата на посаду судді КСУ

“У зв’язку з поданням Комітету Верховної Ради України з питань правової політики за результатами розгляду листа Голови Конституційного Суду України від 13 січня 2020 року № 001-008-02/37 інформуємо про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України”, — йдеться у повідомленні.

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За інформацією Апарату ВР, заяву з пропозицією кандидата на посаду судді КСУ можна подати протягом 30 днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 17/2020 про призначення судді окружного адміністративного суду міста Києва.