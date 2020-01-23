У Раді почали прийом пропозицій нардепів щодо кандидата на посаду судді КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Верховній Раді України розпочали прийом пропозицій від народних депутатів щодо кандидатур на посаду судді Конституційного суду України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВР.
“У зв’язку з поданням Комітету Верховної Ради України з питань правової політики за результатами розгляду листа Голови Конституційного Суду України від 13 січня 2020 року № 001-008-02/37 інформуємо про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України”, — йдеться у повідомленні.
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За інформацією Апарату ВР, заяву з пропозицією кандидата на посаду судді КСУ можна подати протягом 30 днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій.
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