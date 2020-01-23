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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Раде начали прием предложений нардепов относительно кандидата на должность судьи КСУ

Киев • УНН

 • 12167 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Верховной Раде Украины начали прием предложений от народных депутатов относительно кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

В Раде начали прием предложений нардепов относительно кандидата на должность судьи КСУ

"В связи с представлением Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики по результатам рассмотрения письма Председателя Конституционного Суда Украины от 13 января 2020 года № 001-008-02 / 37 информируем о начале приема предложений депутатских фракций (депутатских групп) относительно кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

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По информации Аппарата ВР, заявление с предложением кандидата на должность судьи КСУ можно подать в течение 30 дней со дня объявления о начале приема предложений.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 17/2020 о назначении судьи окружного административного суда города Киева.

Украинские Национальные Новости

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