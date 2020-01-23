КСУ відвідав спецпосланник уряду Німеччини з питань реформ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Конституційному Суді України 22 січня відбулася зустріч зі спеціальним посланником Уряду ФРН з питань реформ в Україні (децентралізація, добре врядування та публічна служба), Прем’єр-міністром федеральної землі Саксонія у відставці Георгом Мільбрадтом, передає УНН із посиланням на пресслужбу КСУ.
Конституційний Суд України представляли Голова Суду Олександр Тупицький, а також судді КСУ Сергій Головатий, Ірина Завгородня, Віктор Колісник, Олег Первомайський та Петро Філюк, йдеться у повідомленні.
У заході також взяли участь референт відділу політики Посольства ФРН в Україні Рафаель Раум, експерт з політичних питань Групи підтримки України з питань формування державної політики у сфері децентралізації і секторальних реформ Представництва Європейського Союзу в Україні Бенедикт Геррманн і радник директора програми U-LEAD з Європою Лілія Малярчук.
"Голова Конституційного Суду України привітав гостей та висловив вдячність за увагу, яку вони приділяють роботі КСУ. Сторони відзначили важливість двосторонньої співпраці між Конституційним Судом України та Федеральним Конституційним Судом Німеччини, а також спільної роботи з Німецьким Фондом міжнародного правового співробітництва та Інститутом ім. Макса Планка зарубіжного публічного права та міжнародного права", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомили у пресслужбі, Олександр Тупицький від імені Конституційного Суду України подякував уряду Німеччини за підтримку та допомогу Україні.
Під час зустрічі сторони обговорили низку питань, в тому числі, процес впровадження реформи децентралізації в країні, - повідомили у КСУ.
У цьому контексті Судді КСУ поінформували гостей про особливості процедури та умов внесення змін до Конституції України. Зокрема наголосили, що до повноважень Суду належить перевірка законопроектів в частині відповідності їх Конституції та дотримання прав і свобод людини і громадянина, відзначили у пресслужбі.
У Конституційному Суді зацікавлені в якісних змінах, які проводяться в державі, тому сподіваються, що напрацьований законопроект щодо децентралізації, який надійде на розгляд КСУ, відповідатиме вимогам Конституції України та інтересам українського суспільства, йдеться у повідомленні.
"Спеціальний посланник уряду ФРН з питань реформ в Україні Георг Мільбрадт висловив підтримку Конституційному Суду України та подякував за організовану змістовну зустріч та гостинність. Він зазначив, що вказаний візит для нього був корисним та інформативним", - відзначили у КСУ.
Наприкінці учасники заходу висловили сподівання на подальшу співпрацю, зазначено у повідомленні.