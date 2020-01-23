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КСУ посетил спецпосланник правительства Германии по вопросам реформ в Украине

Киев • УНН

 • 13135 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Конституционном Суде Украины 22 января состоялась встреча со специальным посланником правительства ФРГ по вопросам реформ в Украине (децентрализация, хорошее управление и публичная служба), премьер-министром федеральной земли Саксония в отставке Георгом Мильбрадтом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

КСУ посетил спецпосланник правительства Германии по вопросам реформ в Украине

Конституционный Суд Украины представляли Председатель Суда Александр Тупицкий, а также судьи КСУ Сергей Головатый, Ирина Завгородняя, Виктор Колесник, Олег Первомайский и Петр Филюк, говорится в сообщении.

В мероприятии также приняли участие референт отдела политики Посольства ФРГ в Украине Рафаэль Раум, эксперт по политическим вопросам Группы поддержки Украины по вопросам формирования государственной политики в сфере децентрализации и секторальных реформ Представительства Европейского Союза в Украине Бенедикт Херрманн и советник директора программы U-LEAD с Европой Лилия Малярчук.

"Председатель Конституционного Суда Украины поздравил гостей и выразил благодарность за внимание, которое они уделяют работе КСУ. Стороны отметили важность двустороннего сотрудничества между Конституционным Судом Украины и Федеральным Конституционным Судом Германии, а также совместной работы с Немецким Фондом международного правового сотрудничества и Институтом им. Макса Планка зарубежного публичного права и международного права", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в пресс-службе, Александр Тупицкий от имени Конституционного Суда Украины поблагодарил правительство Германии за поддержку и помощь Украине.

Во время встречи стороны обсудили ряд вопросов, в том числе, процесс внедрения реформы децентрализации в стране, - сообщили в КСУ.

В этом контексте Судьи КСУ проинформировали гостей об особенностях процедуры и условий внесения изменений в Конституцию Украины. В частности отметили, что к полномочиям Суда относится проверка законопроектов в части соответствия их Конституции и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, отметили в пресс-службе.

В Конституционном Суде заинтересованы в качественных изменениях, которые проводятся в государстве, поэтому надеются, что наработанный законопроект о децентрализации, который поступит на рассмотрение КСУ, будет отвечать требованиям Конституции Украины и интересам украинского общества, говорится в сообщении.

"Специальный посланник правительства ФРГ по вопросам реформ в Украине Георг Мильбрадт выразил поддержку Конституционному Суду Украины и поблагодарил за организованную содержательную встречу и гостеприимство. Он отметил, что указанный визит для него был полезным и информативным", - отметили в КСУ.

В конце участники мероприятия выразили надежду на дальнейшее сотрудничество, говорится в сообщении.

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