У Раді НБУ заявили про відсутність підгрунтя для надмірних коливань курсу гривні

"Учасники засідання дійшли згоди, що посилення коливань обмінного курсу гривні, яке спостерігається в останні місяці року, є тимчасовим, пов'язаним з впливом ситуативних та сезонних факторів: експансія бюджетних видатків (збільшення пропозиції гривні) упродовж останніх тижнів грудня; нагнітання очікувань, пов’язане з націоналізацією одного з найбільших системних банків України; зниження пропозиції валюти від компаній АПК; суттєве посилення попиту на іноземну валюту з боку учасників ринку, викликане потребою компаній робити платежі за кредитами в іноземній валюті наприкінці року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "фундаментальні фактори для розгортання девальваційних процесів наразі відсутні, зовнішньоекономічне середовище є в цілому сприятливим".

"Стан поточного рахунку платіжного балансу, згідно з останніми даними, покращувався. Продовжувала надходити виручка від експорту зернових, а також зберігалася сприятлива для українських експортерів кон’юнктура на світовому ринку чорних металів та залізної руди", - сказано у повідомленні.

Вказано, що члени Ради НБУ погодилися, що "поточні коливання обмінного курсу матимуть незначний вплив на розвиток інфляційних процесів та на виконання завдань, що містяться в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу". "Тому Рада Національного банку України закликає не піддаватися панічним настроям, які нагнітають окремі експерти і політики", - додали у прес-службі.

"Рада НБУ постійно аналізує ситуацію на валютному ринку. Ми живемо в реаліях нестабільного зовнішнього середовища, відкритості національної економіки, яка піддається зовнішнім і внутрішнім впливам. Процеси, які зараз проходять в Україні, характерні для всіх перехідних економік. І поки не збудуємо стійку економічну систему і прозорі чіткі правила дій всіх економічних агентів, будемо мати повторення цьогорічної ситуації. Ми повинні звикнути в сучасних економічних умовах до плаваючого валютного курсу і реалізовувати відповідні заходи, в залежності від ситуації, що складається на ринку", - зазначив голова Ради НБУ Б.Данилишин.

З його слів, були вироблені конкретні пропозиції та рекомендації правлінню НБУ та Кабінету міністрів України. "Зокрема, правлінню запропоновано дієві заходи щодо стабілізації валютного ринку. У свою чергу, уряд і Нацбанк мають переглянути практику проведення бюджетної експансії наприкінці року, яка може мати значні негативні макроекономічні наслідки. До того ж бюджетна експансія не лише ускладнює проведення монетарної політики, але й призводить до втрат для державних фінансів. Тому уряду також слід дослухатися до наших рекомендацій", – додав Б.Данилишин.