В Совете НБУ заявили об отсутствии основания для чрезмерных колебаний курса гривны

"Участники заседания пришли к согласию, что усиление колебаний обменного курса гривны, которое наблюдается в последние месяцы года, является временным, связанным с влиянием ситуативных и сезонных факторов: экспансия бюджетных расходов (увеличение предложения гривны) в течение последних недель декабря; нагнетание ожиданий, связанное с национализацией одного из крупнейших системных банков Украины, снижение предложения валюты от компаний АПК; существенное усиление спроса на иностранную валюту со стороны участников рынка, вызванное потребностью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "фундаментальные факторы для развертывания девальвационных процессов пока отсутствуют, внешнеэкономическая среда является в целом благоприятной".

"Состояние текущего счета платежного баланса, согласно последним данным, улучшалось. Продолжала поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохранялась благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды", - сказано в сообщении.

Указано, что члены Совета НБУ согласились, что "текущие колебания обменного курса будут иметь незначительное влияние на развитие инфляционных процессов и выполнение задач, содержащихся в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу". "Поэтому Совет Национального банка Украины призывает не поддаваться паническим настроениям, которые нагнетают отдельные эксперты и политики", - добавили в пресс-службе.

"Совет НБУ постоянно анализирует ситуацию на валютном рынке. Мы живем в реалиях нестабильной внешней среды, открытости национальной экономики, которая подвергается внешним и внутренним воздействиям. Процессы, которые сейчас проходят в Украине, характерны для всех переходных экономик. И пока не построим устойчивую экономическую систему и прозрачные четкие правила действий всех экономических агентов, будем иметь повторение ситуации. Мы должны привыкнуть в современных экономических условиях к плавающему валютному курсу и реализовывать соответствующие меры, в зависимости от ситуации, складывающейся на рынке", - отметил глава Совета НБУ Б.Данилишин.

По его словам, были выработаны конкретные предложения и рекомендации правлению НБУ и Кабинету министров Украины. "В частности, правлению предложены действенные меры по стабилизации валютного рынка. В свою очередь, правительство и Нацбанк должны пересмотреть практику проведения бюджетной экспансии в конце года, которая может иметь значительные негативные макроэкономические последствия. К тому же бюджетная экспансия не только затрудняет проведение монетарной политики, но и приводит к потерям для государственных финансов. Поэтому правительству также следует прислушиваться к нашим рекомендациям", - добавил Б.Данилишин.