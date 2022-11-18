У ПС ЗСУ прокоментували дані про ракету рф з імітатором ядерної боєголовки

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«Задача Повітряних сил – знищувати ціль. Усе, що там далі на землі вже ідентифікується тими (спеціалістами – ред.), які визначають тип ракети. Чому вони це роблять і як? Версій є багато. Можливо, дійсно й закінчується (запас крилатих ракет у рф - ред.), а можливо запускають їх як хибні цілі. Питання є різні стосовно цього», - розповів Ігнат.

На запитання, чи можуть Повітряні сили спростувати або підтвердити факт використання рф ракети з імітатором ядерної боєголовки, Ігнат відповів: «Підтвердити повинні відповідні органи, які збирають ті рештки ракет. Їх же документують, складають як речові докази. Треба їх побачити, подивитися і відповідно зробити висновки. Це мають бути заяви тих людей, які відповідальні за рештки тих ракет, які є на землі».

Доповнення

Defence Express із посиланням на власні джерела повідомило, що в одній із російських крилатих ракет, які було збито над Києвом 17 листопада, нібито був "прикручений" блок, який є імітатором ядерної боєголовки.