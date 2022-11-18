В ВС ВСУ прокомментировали данные о ракете рф с имитатором ядерной боеголовки

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что необходимо дождаться выводов специалистов по информации о якобы использовании россией крылатой ракеты с имитатором ядерной боеголовки во время атаки на Украину. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

«Задача Воздушных сил – уничтожать цель. Все, что там дальше на земле, уже идентифицируется теми (специалистами – ред.), которые определяют тип ракеты. Почему они это делают и как? Версий много. Возможно, действительно и заканчивается (запас крылатых ракет у рф – ред.), а возможно, запускают их как ложные цели. Вопросы разные по этому поводу», - рассказал Игнат.

На вопрос, могут ли Воздушные силы опровергнуть или подтвердить факт использования рф ракеты с имитатором ядерной боеголовки, Игнат ответил: «Подтвердить должны соответствующие органы, собирающие те остатки ракет. Их же документируют, складывают как вещественные доказательства. Надо их увидеть, посмотреть и соответственно сделать выводы. Это должны быть заявления тех людей, которые ответственны за остатки ракет, находящихся на земле».

Дополнение

Defence Express со ссылкой на собственные источники сообщило, что в одной из российских крылатых ракет, сбитых над Киевом 17 ноября, якобы был "прикручен" блок, являющийся имитатором ядерной боеголовки.

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