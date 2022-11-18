росія випустила по Україні крилату ракету з імітатором ядерної боєголовки – ЗМІ

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Видання пояснює, що для цього удару російські військові взяли щонайменше одну Х-55 зі свого ядерного арсеналу, "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту "болванку".

Зазвичай росія застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555 – це неядерна модифікація ракети Х-55, перероблена під звичайну боєголовку з класичною вибухівкою. А Х-55 – це радянська ракета, яка спочатку розроблялася як носій ядерної зброї.

Як зазначили, звичайна і ядерна боєголовка відрізняються між собою, тому росіяни не змогли вставити в Х-55 звичайну боєголовку і запустили ракету з порожньою "болванкою".

На думку експертів, з якими поспілкувалося видання, для забезпечення виконання наказу "зверху" та масованості удару в хід пішли ракети Х-55 з імітатором ядерної боєголовки. Такий варіант може свідчити про те, що запас крилатих ракет у росії "наближається до критичної позначки".

Ще одне пояснення, яке наводять експерти, – росіяни спеціально використали Х-55 із "порожнім" імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект перевантаження протиповітряної оборони України.

Нагадаємо

17 листопада британська розвідка повідомила, що росія виснажує запаси ракет для масованих ударів по Україні.