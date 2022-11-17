росія виснажує запаси ракет для масованих ударів по Україні – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. росія виснажує свої запаси крилатих ракет, щоб завдавати масованих ударів по критичній інфраструктурі України. Про це інформує УНН із посиланням на останній звіт розвідки міністерства оборони Великої Британії.
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Розвідники повідомляють, що 15 листопада росія завдала по Україні до 80 ракетних ударів – переважно по об'єктах енергетичної інфраструктури. Вони припустили, що це, ймовірно, найбільша кількість ударів, яку росія завдала за один день з першого тижня повномасштабного вторгнення. Ракети запускали з повітряних, морських і наземних платформ.
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"Удари такого масштабу виснажують російські запаси крилатих ракет, оскільки руйнування національної інфраструктури України стало ключовим елементом стратегічного підходу росії", – підсумували у МО Британії.
Нагадаємо
У вівторок, 15 листопада, росія здійснила масований ракетний обстріл України – було пошкоджено високовольтні підстанції та ТЕЦ.