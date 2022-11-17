росія виснажує запаси ракет для масованих ударів по Україні – британська розвідка

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Розвідники повідомляють, що 15 листопада росія завдала по Україні до 80 ракетних ударів – переважно по об'єктах енергетичної інфраструктури. Вони припустили, що це, ймовірно, найбільша кількість ударів, яку росія завдала за один день з першого тижня повномасштабного вторгнення. Ракети запускали з повітряних, морських і наземних платформ.

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"Удари такого масштабу виснажують російські запаси крилатих ракет, оскільки руйнування національної інфраструктури України стало ключовим елементом стратегічного підходу росії", – підсумували у МО Британії.

Нагадаємо

У вівторок, 15 листопада, росія здійснила масований ракетний обстріл України – було пошкоджено високовольтні підстанції та ТЕЦ.