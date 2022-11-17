россия истощает запасы ракет для массированных ударов по Украине – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. россия истощает свои запасы крылатых ракет, чтобы наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Об этом информирует УНН, ссылаясь на последний отчет разведки министерства обороны Великобритании.
Детали
Разведчики сообщают, что 15 ноября россия нанесла по Украине 80 ракетных ударов – преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры. Они предположили, что это, вероятно, наибольшее количество ударов, которые россия нанесла за один день с первой недели полномасштабного вторжения. Ракеты запускали с воздушных, морских и наземных платформ.
Цитата
"Удары такого масштаба истощают российские запасы крылатых ракет, поскольку разрушение инфраструктуры Украины стало ключевым элементом стратегического подхода россии", – подытожили в МО Британии.
Напомним
Во вторник, 15 ноября, россия произвела массированный ракетный обстрел Украины – были поражены высоковольтные подстанции и ТЭЦ.