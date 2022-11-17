россия истощает запасы ракет для массированных ударов по Украине – британская разведка

Детали

Разведчики сообщают, что 15 ноября россия нанесла по Украине 80 ракетных ударов – преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры. Они предположили, что это, вероятно, наибольшее количество ударов, которые россия нанесла за один день с первой недели полномасштабного вторжения. Ракеты запускали с воздушных, морских и наземных платформ.

Цитата

"Удары такого масштаба истощают российские запасы крылатых ракет, поскольку разрушение инфраструктуры Украины стало ключевым элементом стратегического подхода россии", – подытожили в МО Британии.

Напомним

Во вторник, 15 ноября, россия произвела массированный ракетный обстрел Украины – были поражены высоковольтные подстанции и ТЭЦ.