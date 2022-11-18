россия выпустила по Украине крылатую ракету с имитатором ядерной боеголовки – СМИ

Детали

Издание объясняет, что для этого удара российские военные взяли, по меньшей мере, одну Х-55 со своего ядерного арсенала, "открутили" из этой ракеты ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую "болванку".

Обычно россия применяла для ударов по Украине ракеты типа Х-555 – это неядерная модификация ракеты Х-55, переработанная под обычную боеголовку с классической взрывчаткой. А Х-55 – это советская ракета, которую изначально разработали как носитель ядерного оружия.

Как отметили, обычная и ядерная боеголовка отличаются между собой, поэтому россияне не смогли вставить в Х-55 обычную боеголовку и запустили ракету с пустой "болванкой".

По мнению экспертов, с которыми пообщалось издание, для обеспечения выполнения приказа сверху и массированности удара в ход пошли ракеты Х-55 с имитатором ядерной боеголовки. Такой вариант может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в россии "приближается к критической отметке".

Еще одно объяснение, которое приводят эксперты, – россияне специально использовали Х-55 с "пустым" имитатором ядерной боевой части, чтобы создать эффект перегрузки противовоздушной обороны Украины.

Напомним

17 ноября британская разведка сообщила, что россия истощает запасы ракет для массированных ударов по Украине.