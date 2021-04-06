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У прокуратурі АРК пояснили, чому судна-порушники продовжують ходити в Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Більшість суден-порушників продовжують ходити до берегів анексованого півострова всупереч санкціям, тому що “гірше, ніж є, їм зробити дуже складно”. Про це начальник відділу прокуратури АР Крим Єгор Ребров повідомив в коментарі Крим.Реалії, пише УНН.

Цитата

“Міжнародне співробітництво по відношенню до суден-порушників досить обмежена. Більшість з них — це державні сирійські суду і вони вже під санкціями США і ЄС. Гірше, ніж є, їм зробити дуже складно. Тому вони і ходять тільки в тих місцях, де їх складно зловити”, - розповів Єгор Ребров.

Деталі

З 2014 року, через російську анексію Криму, порти півострова офіційно закриті. Але вони все одно працюють, і в Прокуратурі АР Крим мають намір карати порушників українського кордону.

“Ми ввели систему заочного арешту таких судів, з перспективою їх затримання в море шляхом міжнародного співробітництва. Цю дверцята ми закриємо”, - додав Ребров.

Нагадаємо

У Керченській протоці евакуювали екіпаж судна через отруєння.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прокуратура АРК розслідує руйнування Фороського парку в Криму

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