В прокуратуре АРК объяснили, почему судна-нарушители продолжают ходить в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Большинство судов-нарушителей продолжают ходить к берегам аннексированного полуострова вопреки санкциям, потому что “хуже, чем есть, им сделать очень сложно”. Об этом начальник отдела прокуратуры АР Крым Егор Ребров сообщил в комментарии Крим.Реалии, пишет УНН.
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“Международное сотрудничество в отношении судов-нарушителей достаточно ограничено. Большинство из них — это государственные сирийские суда и они уже под санкциями США и ЕС. Хуже, чем есть, им сделать очень сложно. Поэтому они и ходят только в тех местах, где их сложно поймать ”, - рассказал Егор Ребров.
Детали
С 2014 года, через российскую аннексию Крыма, порты полуострова официально закрыты. Но они все равно работают, и в Прокуратуре АР Крым намерены наказывать нарушителей украинской границы.
“Мы ввели систему заочного ареста таких судов, с перспективой их задержания в море путем международного сотрудничества. Эту дверцу мы закроем ”, - добавил Ребров.
Напомним
В Керченском проливе эвакуировали экипаж судна из-за отравления.
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