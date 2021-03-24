Прокуратура АРК розслідує руйнування Фороського парку в Криму

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"23 березня Прокуратурою АР Крим та м. Севастополя за зверненням Представництва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом реалізації представниками окупаційної адміністрації політики держави-окупанта, спрямованої на широкомасштабне руйнування і привласнення приватної і державної власності, не виправданої воєнною необхідністю, і здійснюване незаконним чином і безцільно пам’ятки садово-паркової культури "Фороський ландшафтний парк", - йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що дії російської влади в Криму українськими прокурорами були кваліфіковані як порушення законів і звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України).

"Забудова вікового Фороського парку, пам‘ятки та природоохоронної території загальнодержавного значення є черговим серйозним порушенням окупаційної адміністрації та дією, яка має вкрай негативні наслідки для навколишнього природного середовища півострова. Ми надали відповідну інформацію про цю протиправну діяльність нашим правоохоронним органам і за нашим зверненням відкрите відповідне кримінальне провадження", - цитує прес-служба постійного представника президента України в АРК Антона Кориневича.

Як повідомляв УНН, незаконна розробка кар’єрів окупаційною адміністрацією Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ставлять під загрозу існування унікальної екосистеми на ділянці урочища “Артезіан” та наносять величезні збитки культурній спадщині України