Прокуратура АРК расследует разрушение Форосского парка в Крыму

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"23 марта Прокуратурой АР Крым и г. Севастополя по обращению Представительства внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту реализации представителями оккупационной администрации политики государства-оккупанта, направленной на широкомасштабное разрушение и присвоение частной и государственной собственности, не оправданной военной необходимостью, и осуществляемое незаконным образом и бесцельно памятника садово-парковой культуры "Форосский ландшафтный парк", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что действия российских властей в Крыму украинскими прокурорами были квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины).

"Застройка Форосского парка, памятника и природоохранной территории общегосударственного значения является очередным серьезным нарушением оккупационной администрации и действием, которое имеет крайне негативные последствия для окружающей природной среды полуострова. Мы предоставили соответствующую информацию об этой противоправной деятельности нашим правоохранительным органам и по нашему обращению открыто соответствующее уголовное производство ", - цитирует пресс-служба постоянного представителя президента Украины в АРК Антона Кориневича.

Как сообщал УНН, незаконная разработка карьеров оккупационной администрацией Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя ставят под угрозу существование уникальной экосистемы на участке урочища "Артезиан" и наносят огромный ущерб культурному наследию Украины