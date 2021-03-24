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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 37980 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 55121 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Прокуратура АРК расследует разрушение Форосского парка в Крыму

Прокуратура АРК расследует разрушение Форосского парка в Крыму

Киев  •  УНН

 • 15528 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Прокуратура АРК и Севастополя открыла производство по факту разрушение Форосского ландшафтного парка. Об этом сообщает представительство президент Украины в АРК, пишет УНН.

Цитата

"23 марта Прокуратурой АР Крым и г. Севастополя по обращению Представительства внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту реализации представителями оккупационной администрации политики государства-оккупанта, направленной на широкомасштабное разрушение и присвоение частной и государственной собственности, не оправданной военной необходимостью, и осуществляемое незаконным образом и бесцельно памятника садово-парковой культуры "Форосский ландшафтный парк", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что действия российских властей в Крыму украинскими прокурорами были квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины).

"Застройка Форосского парка, памятника и природоохранной территории общегосударственного значения является очередным серьезным нарушением оккупационной администрации и действием, которое имеет крайне негативные последствия для окружающей природной среды полуострова. Мы предоставили соответствующую информацию об этой противоправной деятельности нашим правоохранительным органам и по нашему обращению открыто соответствующее уголовное производство ", - цитирует пресс-служба постоянного представителя президента Украины в АРК Антона Кориневича.

Как сообщал УНН, незаконная разработка карьеров оккупационной администрацией Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя ставят под угрозу существование уникальной экосистемы на участке урочища "Артезиан" и наносят огромный ущерб культурному наследию Украины

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