У прифронтовій Костянтинівці викрили групу сутенерів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У прифронтовій Костянтинівці, що на Донеччині, викрили злочинне угруповання, члени якого організували бізнес з надання платних сексуальних послуг. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Донецькій області, передає УНН.
"Під час обшуків у фігурантів вилучено телефони, банківські картки, візитівки, паспорти завербованих дівчат, грошові кошти в різній валюті, а також пістолет із набоями до нього", – йдеться в повідомленні.
Встановлено, що 49-річний житель Костянтинівки вербував жінок для заняття проституцією, забезпечував їх доставку до чоловіків у квартиру або лазню. На сутенера працювали троє помічників, які виконували функції водіїв.
"За послуги клієнти розраховувалися наперед. Тариф становив понад 2000 гривень за годину, у суму було включено оплату оренди квартири і трансфер. З цих коштів дівчата отримували 500 гривень. Для персоналу діяла система штрафів. Якщо дівчина намагалася припинити свою діяльність, її примушували залишитися за допомогою шантажу і погроз", – повідомили в поліції.
Зазначається, що у фігурантів проведено 8 обшуків, в ході яких вилучили докази незаконного секс-бізнесу, зокрема 28600 гривень, 1550 євро та 5000 доларів США, отримані злочинним шляхом. Лідера угруповання затримано. Вирішується питання щодо оголошення йому та його спільникам про підозру та обрання запобіжного заходу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство). Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, в Одесі затримали трьох організаторів борделів у Приморському районі міста, які втягнули у заняття проституцією п’ятьох жінок.