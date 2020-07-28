В прифронтовой Константиновке разоблачили группу сутенеров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В прифронтовой Константиновке, расположенной в Донецкой области, разоблачили преступную группировку, члены которой организовали бизнес по оказанию платных сексуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.
"Во время обысков у фигурантов изъяты телефоны, банковские карты, визитки, паспорта завербованных девушек, денежные средства в разной валюте, а также пистолет с патронами к нему", - говорится в сообщении.
Установлено, что 49-летний житель Константиновки вербовал женщин для занятия проституцией, обеспечивал их доставку к мужчинам в квартиру или баню. На сутенера работали трое помощников, которые выполняли функции водителей.
"За услуги клиенты рассчитывались наперед. Тариф составлял более 2000 гривен в час, в сумму были включены оплата аренды квартиры и трансфер. Из этих средств девушки получали 500 гривен. Для персонала действовала система штрафов. Если девушка пыталась прекратить свою деятельность, ее заставляли остаться с помощью шантажа и угроз", - сообщили в полиции.
Отмечается, что у фигурантов проведено 8 обысков, в ходе которых изъяли доказательства незаконного секс-бизнеса, в частности 28600 гривен, 1550 евро и 5000 долларов США, полученные преступным путем. Лидера группировки задержали. Решается вопрос об объявлении ему и его сообщникам о подозрении и избрании меры пресечения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство). Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, в Одессе задержали трех организаторов борделей в Приморском районе города, которые вовлекли в занятие проституцией пятерых женщин.