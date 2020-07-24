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У центрі Одеси "накрили" низку борделів, сутенерів затримали

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. В Одесі затримали трьох організаторів борделів у Приморському районі міста, які втягнули у заняття проституцією п’ятьох жінок. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Одеській області, передає УНН.

"40-річний одесит та дві його спільниці 22-ох та 39-ти років з метою власної наживи в двох орендованих квартирах організували та забезпечували функціонування місць розпусти. До надання інтимних послуг вони залучили п’ятьох жінок віком від 22 до 58 років, а клієнтів для них підшукували в інтернеті, рекламуючи послуги сексуального характеру з розміщенням анкет жінок. Вартість сексуальних послуг за годину варіювалася від 400 до 2800 гривень, половину з зароблених грошей організатори залишали собі, а решту віддавали "працівницям", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків в орендованих квартирах та за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили "гроші, банківські картки, засоби контрацепції, блокноти із чорновими записами та мобільні телефони, які використовувалися для зв’язку з клієнтами та повіями", а також вогнепальну зброю.

За цим фактом триває розслідування за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією), вирішується питання про обрання усім трьом фігурантам запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, співробітники ДБР викрили та затримали працівника СБУ, який підозрюється у тому, що займався сутенерством.

Українські Національні Новини

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