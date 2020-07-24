У центрі Одеси "накрили" низку борделів, сутенерів затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. В Одесі затримали трьох організаторів борделів у Приморському районі міста, які втягнули у заняття проституцією п’ятьох жінок. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Одеській області, передає УНН.
"40-річний одесит та дві його спільниці 22-ох та 39-ти років з метою власної наживи в двох орендованих квартирах організували та забезпечували функціонування місць розпусти. До надання інтимних послуг вони залучили п’ятьох жінок віком від 22 до 58 років, а клієнтів для них підшукували в інтернеті, рекламуючи послуги сексуального характеру з розміщенням анкет жінок. Вартість сексуальних послуг за годину варіювалася від 400 до 2800 гривень, половину з зароблених грошей організатори залишали собі, а решту віддавали "працівницям", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час обшуків в орендованих квартирах та за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили "гроші, банківські картки, засоби контрацепції, блокноти із чорновими записами та мобільні телефони, які використовувалися для зв’язку з клієнтами та повіями", а також вогнепальну зброю.
За цим фактом триває розслідування за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією), вирішується питання про обрання усім трьом фігурантам запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, співробітники ДБР викрили та затримали працівника СБУ, який підозрюється у тому, що займався сутенерством.