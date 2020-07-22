ДБР викрило сутенера в лавах Служби безпеки

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Співробітники Державного бюро розслідувань викрили та затримали працівника Центрального апарату Служби безпеки України, який підозрюється у тому, що займався сутенерством. Про це інформує пресслужба ДБР, передає УНН.

“За попередньою інформацією, працівник СБУ систематично вимагав неправомірну вигоду від жінок, які надають інтимні послуги, у якості плати за "кришування“ їх діяльності. Крім того, вказаний працівник забезпечував їх рекламою на сайтах знайомств, за що також одержував від них грошову винагороду. 21 липня 2020 року слідчі ДБР затримали працівника СБУ в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним чергової неправомірної вигоди”, — повідомили в ДБР.

За даними пресслужби, наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, а саме зловживанні впливом та сутенерстві (ч. 2 ст. 303 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України) та обрання відносно нього запобіжного заходу.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.

Як повідомляв УНН, раніше слідчі ДБР затримали депутата Черкаської міської ради, який замовив вбивство заступника міського голови міста Черкас.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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