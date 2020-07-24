В центре Одессы "накрыли" ряд борделей, сутенеров задержали

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116616 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. В Одессе задержали трех организаторов борделей в Приморском районе города, которые вовлекли в занятие проституцией пятерых женщин. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает УНН.

"40-летний одессит и две его сообщницы 22-х и 39-ти лет с целью собственной наживы в двух арендованных квартирах организовали и обеспечивали функционирование притонов. К предоставлению интимных услуг они привлекли пятерых женщин в возрасте от 22 до 58 лет, а клиентов для них подыскивали в интернете, рекламируя услуги сексуального характера с размещением анкет женщин. Стоимость сексуальных услуг за час варьировалась от 400 до 2800 гривен, половину из заработанных денег организаторы оставляли себе, а остальные отдавали "работницам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков в арендованных квартирах и по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли "деньги, банковские карты, средства контрацепции, блокноты с черновыми записями и мобильные телефоны, которые использовались для связи с клиентами и проститутками", а также огнестрельное оружие.

По данному факту проводится расследование по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), решается вопрос об избрании всем трем фигурантам меры пресечения.

Как сообщал УНН, сотрудники ГБР разоблачили и задержали сотрудника СБУ, который подозревается в том, что занимался сутенерством.

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