В центре Одессы "накрыли" ряд борделей, сутенеров задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Одессе задержали трех организаторов борделей в Приморском районе города, которые вовлекли в занятие проституцией пятерых женщин. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"40-летний одессит и две его сообщницы 22-х и 39-ти лет с целью собственной наживы в двух арендованных квартирах организовали и обеспечивали функционирование притонов. К предоставлению интимных услуг они привлекли пятерых женщин в возрасте от 22 до 58 лет, а клиентов для них подыскивали в интернете, рекламируя услуги сексуального характера с размещением анкет женщин. Стоимость сексуальных услуг за час варьировалась от 400 до 2800 гривен, половину из заработанных денег организаторы оставляли себе, а остальные отдавали "работницам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обысков в арендованных квартирах и по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли "деньги, банковские карты, средства контрацепции, блокноты с черновыми записями и мобильные телефоны, которые использовались для связи с клиентами и проститутками", а также огнестрельное оружие.
По данному факту проводится расследование по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), решается вопрос об избрании всем трем фигурантам меры пресечения.
Как сообщал УНН, сотрудники ГБР разоблачили и задержали сотрудника СБУ, который подозревается в том, что занимался сутенерством.