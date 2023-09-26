У президента Польщі припускають, що Зеленському хтось з оточення дає погані поради
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Виступ Президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН був критично сприйнятий у Польщі та інших країнах. В оточенні українського лідера є люди, які дають йому погані поради. Про це заявив в ефірі радіо ZET керівник президентського управління міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач, передає УНН.
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Пшидач заявив, що виступ був дуже критично сприйнятий у Польщі та інших країнах. Він додав, що в даному випадку “може бути, з боку Києва були якісь погані емоції, можливо, якась погана порада”.
За його словами в оточенні президента Зеленського, є різні люди, які дають неправильні поради.
Пшидач додав, що розрив будь-якого партнерства з країнами, які є перевіреними союзниками та партнерами, не в інтересах України.
Також відповідаючи на запитання, чи президенти Польщі та України розмовлятимуть по телефону після того, як вони зрештою не зустрілися під час Генеральної Асамблеї ООН, Пшидач відповів, що дипломатичні контакти продовжуються на різних рівнях.
“Телефонна розмова заради розмови не є достатнім приводом для розмови. Зрозуміло, що з нашого боку є певні очікування щодо таких переговорів. По-перше, вони мають привести до якихось конструктивних висновків, а по-друге, ми не можемо вести до жорсткішого формулювання, з українського боку вже багато сказано”, — додав він.
Зокрема Пшидач заявив, що Польща, як і раніше, буде постачати зброю Україні.
“Підтримка зброї це насправді не підтримка самої України, а підтримка держави, яка бореться проти імперської росії”, — зазначив він.
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